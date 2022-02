Concevoir et diffuser une expérience de formation immersive. Intégrer la réalité virtuelle dans un module pédagogique

La réalité virtuelle est sous le feu des projecteurs. En plein essor dans le secteur des jeux vidéo, elle commence également à poindre le bout de son nez dans nombre d'entreprises et d'organismes de formation. En effet, c'est est une véritable alternative pédagogique, notamment pour des mises en situations délicates et complexes. Elle met l'accent sur des scénarios très visuels ou reposant sur des interactions spécifiques entre l'apprenant et le monde qui l'entoure. Ce livre a pour vocation de vous donner les clés de la conception, de la production et du déploiement d'une expérience pédagogique immersive grâce à un exemple concret. Afin d'éviter de tomber dans les pièges bien réels qui pourraient vous ralentir, il vous présente les nombreuses spécificités de ce média par rapport aux méthodes d'apprentissage classiques. Les auteurs vous accompagnent tout au long des étapes de la réalisation d'un module immersif réalisé à partir de photographies à 360°, grâce au modèle A. D. D. I. E : - Analyse - Design - Développement - Implémentation - Evaluation. La réalisation de modules de réalité virtuelle se démocratise et devient accessible à tous ! Aussi ne loupez pas le coche et profitez de cette technologie pour apporter une véritable valeur ajoutée à vos formations.