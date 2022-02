Pixel Planet Tome 1 : Début de partie

Le monde entier s'est transformé en jeu vidéo ! Au début, Paolo et sa soeur Isaée trouvent ça plutôt cool... mais très vite, ça se corse : s'ils aiment jouer, ils peuvent aussi perdre, et leurs vies ne sont pas inépuisables... Ils doivent absolument retrouver leurs parents, qui n'ont aucune chance de survivre dans ce monde ! Avec l'aide de l'incroyable star du gaming Kozioki, ils vont tout faire pour naviguer entre les différents niveaux, terrasser les boss plus dangereux les uns que les autres, et découvrir la cause de cette anomalie mondiale...