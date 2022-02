PILOTES DES ÉTOILES

Dans les conteneurs de Rouilleville, la cité décharge, Railey, sa grand-mère mécanicienne et son gecko droïde Atti gagnent leur vie en trichant aux courses de droïdes. Lorsqu'ils sont attaqués et pris en chasse par un Traqueur, un tueur à gages, Railey et Atti comprennent que la grand-mère leur a caché des choses... La seule façon d'échapper à leur poursuivant est de s'envoler dans l'espace, dans la Soupe de déchets qui entoure la Terre telle une muraille impénétrable. C'est là, parmi les clans des Fouilleurs, où règne la loi du plus fort, qu'ils vont trouver les réponses à leurs questions et découvrir la menace qui pèse sur leur planète...