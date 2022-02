Tout soulager avec les huiles essentielles

Le guide santé, bien-être et beauté de l'aromathérapie Extrêmement efficaces et sans danger si elles sont bien choisies, bien employées, les huiles essentielles peuvent vite devenir vos meilleures alliées. Elles sont une réponse rapide et adaptée aux besoins de toute la famille en matière de santé, maison et bien-être. Ce livre pratique défend des solutions écologiques et naturelles, et vous permet de vous constituer votre trousse aromatique d'urgence. Naturopathe et spécialiste reconnue des essences végétales, l'auteure vous accompagne dans l'utilisation des huiles essentielles et délivre des conseils pratiques pour apaiser, vivifier ou soigner : cure détox aromatique, conseils beauté, idées bien-être, bons plans cuisine, hygiène, animaux domestiques...