Ces pierres qui nous soulagent

Les pouvoirs secrets des cristaux Mystérieuses et bienveillantes, les pierres sont un cadeau que nous offre la nature. Grâce à ce livre, vous découvrirez comment accéder au bien-être, soulager les maux du quotidien et accompagner votre évolution physique, émotionnelle ou spirituelle. L'auteure vous dévoile tous les secrets pour se connecter à l'énergie des pierres et ressentir leur vibration. Ce guide richement illustré livre les secrets de 50 pierres parmi les plus utiles et facilement accessibles dans le commerce. Il répond à toutes les questions sur l'usage des cristaux. Quelles sont les propriétés symboliques et thérapeutiques de chaque cristal ? Comment purifier et recharger vos cristaux ? Quelles pierres pour surmonter vos peurs et vos blocages ?