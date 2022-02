L'intégrale des rêves

Le rêve dans tous ses états. Vous apprendrez d'où vient le mot rêver, découvrirez les rêves à travers l'histoire et les différentes cultures. Vous serez étonné par la méfiance que leur manifestaient la religion ou la médecine. Vous découvrirez les liens qui existent entre les rêves et le sommeil, et les dernières découvertes scientifiques sur le rôle du cerveau. Mais surtout, l'auteure révèle comment développer vos capacités oniriques en encourageant vos rêves créatifs et programmant votre inconscient. Il vous sera alors donné d'interpréter vos rêves. Grâce à un lexique détaillé, vous connaîtrez la signification symbolique de votre songe si vous rêvez par exemple d'oiseau, d'école, de nudité ou de couteau.