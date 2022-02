Les choses qu'on ne dit pas. Edition revue et augmentée

Yves Duteil reprend son courrier en retard : il s'adresse aussi bien à Dieu qu'à Alfred Dreyfus, Barbara, Brassens, Renaud, sa mère trop tôt disparue qui lui a donné le goût des mots et de la musique, son petit-fils, la Corse... Autant de lettres pour exprimer ses sentiments, à travers lesquelles il se dévoile et s'engage. Les secrets d'Yves Duteil " Lorsque j'ai commencé à composer ces lettres, je n'appréhendais pas la route intérieure qu'elles allaient tracer, le bonheur que j'allais éprouver à dire les rencontres, les êtres, les événements qu'elles évoquent, les souvenirs qu'elles font renaître. Je ne concevais pas encore le plaisir de s'adresser d'égal à égal à la Terre, la Musique, Dieu ou la Politique... Et, surtout, je ne savais pas encore que cette mosaïque serait le portrait d'une vie. On ne dit pas assez aux gens qu'on aime qu'on les aime... Peut-être n'est-il jamais trop tard pour mettre des mots sur l'essentiel ? " L'enveloppe qu'on décachette, la couleur de l'encre, la texture du papier... Pour Yves Duteil, rien ne remplace vraiment l'émotion de recevoir une lettre manuscrite. Il s'adresse ici aussi bien à Dieu qu'à Alfred Dreyfus, Georges Brassens, Barjavel, Raymond Devos, Barbara, Renaud, Félix Leclerc, Renaud, le dalaï-lama, sa mère trop tôt disparue qui lui a donné le goût des mots et de la musique, son petit-fils, la Corse... Sans oublier sa chère Noëlle. Autant de lettres pour exprimer ses sentiments, se dévoiler et s'engager.