Spider-Man - La collection anniversaire T09 : Spider-Men

Lorsqu'il affronte Mystério pour la énième fois, Spider-Man ne sait pas qu'il va faire un voyage d'un nouveau genre ! En traversant un portail dimensionnel, Peter Parker bascule dans l'univers Ultimate, où il découvre qu'il est mort et qu'un jeune héros a repris le flambeau : Miles Morales. Cette rencontre va bouleverser la vie des deux justiciers et celle de l'entourage du Peter Parker de l'univers Ultimate ! Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.