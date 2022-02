Spider-Man - La collection anniversaire T08 : Le cauchemar

Norman Osborn tente de détruire Peter Parker, à la fois physiquement et psychologiquement, en menaçant ses proches et en renvoyant la responsabilité de la mort de Gwen Stacy sur Spider-Man. L'affrontement pourrait pousser Peter jusqu'au point de non-retour... mais quelles sont les vraies motivations d'Osborn ? Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.