Spider-Man - La collection anniversaire T07 : Apprentissage

Peter Parker est Spider-Man ! Maintenant qu'il commence à maitriser ses pouvoirs d'araignée, le Peter Parker de l'univers Ultimate décide de s'engager dans la lutte contre le crime. Mais face au terrible Caïd et à ses sbires, les Exécuteurs et Electro, sa carrière ne risque-t-elle pas d'être éphémère ? Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.