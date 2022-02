Spider-Man - La collection anniversaire T06 : Révélations

Tante May a découvert l'identité secrète de Peter ! Quelle sera sa réaction en comprenant que son cher neveu mène en cachette la vie dangereuse de Spider-Man ? Avant une conversation d'anthologie, Spidey est au chevet de New York, durement frappée par les attentats du 11 septembre. Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.