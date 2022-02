Spider-Man - La collection anniversaire T05 : La naissance de Venom

Peter Parker a rapporté des Guerres Secrètes un nouveau costume, bien pratique, qui obéit à tous ses ordres et change de forme à volonté. Mais quand il découvre que ce costume est en fait une entité symbiotique extraterrestre, il s'en débarrasse. La créature va alors trouver un autre hôte : le journaliste aigri Eddie Brock. L'union des deux êtres va donner naissance à Venom, l'un des personnages les plus importants de la galaxie Spider-Man ! Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.