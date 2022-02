Spider-Man - La collection anniversaire T04 : La dernière chasse de Kraven

Kraven le Chasseur a traqué tous les animaux de la création. Une proie pourtant lui échappe toujours : Spider-Man ! Bien décidé à prouver qu'il est le plus grand chasseur de tous les temps, Kraven va endosser le costume du héros et usurper son identité après l'avoir envoyé six pieds sous terre. Est-ce la fin pour le Tisseur ? Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.