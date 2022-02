Spider-Man - La collection anniversaire T03 : La saga du rédempteur

Quand l'alliée et amie de Spider-Man, la capitaine de police Jean DeWolff, est tuée, le héros traque son assassin, un mystérieux vilain appelé le Rédempteur, qui entend débarrasser New York de tous ceux qui ont péché en enfreignant la loi. Qui se cache derrière le masque du tueur ? Peter Parker ne connaîtra pas le repos tant qu'il n'en aura pas fini avec lui. Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.