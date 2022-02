Spider-Man - La collection anniversaire T02 : La mort de Gwen Stacy

Le pire ennemi de Spider-Man est sans conteste le Bouffon Vert. Lors d'un affrontement décisif, Peter Parker pense en avoir enfin terminé avec le super-vilain, mais il se trompe et cette erreur va lui coûter très cher. Quand Norman Osborn retrouve la mémoire, il se souvient qu'il est le Bouffon Vert et qu'il connaît l'identité secrète du Tisseur ! Il s'en prend alors à la personne qui compte plus que tout au monde pour Parker : Gwen Stacy. Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.