Spider-Man - La collection anniversaire T01 : Spider-Man n'est plus !

Il est difficile d'être Spider-Man. Trop difficile ? Peter Parker a revêtu le costume du Tisseur depuis peu, et pourtant la pression est déjà trop forte. Le jeune héros ne parvient pas à concilier sa vie d'adolescent avec ses activités de justicier. Il décide donc de renoncer à être Spider-Man ! Mais est-il possible de se défaire d'une telle responsabilité quand le Caïd et le Docteur Octopus refont surface ? Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.