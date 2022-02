Shang-Chi T02 : Shang-chi Vs L'univers Marvel

Shang-Chi et sa famille sont de retour et cette fois, ils se confrontent aux plus grands héros de l'univers Marvel ! Shang-Chi a enfin accepté sa place de chef, mais convertir une organisation secrète maléfique en un organisme de bienfaisance ne se fait pas sans heurts. Shang-Chi rencontre quelques... réticences. Se pourrait-il que les héros Marvel, à commencer par Spider-Man, imaginent qu'il est passé du côté des méchants ? La magie de Marvel Studios a encore opéré ! Le film dédié à Shang-Chi a battu tous les records de fréquentation ciné, post-confinement. La mini-série publiée fin août a également été couronnée de succès et nous avons une bonne nouvelle : c'est la même équipe artistique qui signe cette aventure !