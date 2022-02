Black Cat T04 : La cité dorée

Félicia Hardy et son équipe volent des objets de valeur aux plus grands héros depuis maintenant quatre tomes, pour le compte de Black Fox, mais pourquoi ? Vous ne devinerez jamais la réponse ! En tout cas, elle va contrarier Spider-Man. La Chatte Noire part aussi en voyage en Corée du Sud : un prologue à la plus folle de ses aventures ! Jed Mackay fait partie des stars montantes parmi les scénaristes Marvel, c'est également lui qui s'occupe du relaunch de Moon Knight qui paraîtra bientôt. Dans cette série, la Chatte Noire lui sert de guide pour visiter tous les recoins de l'univers super-héroïque Marvel !