Marvel Action - W.E.B. of Spider-Man : La brigade des petits génies

Peter Parker, alias Spider-Man, est un scientifique, un super-héros et... un fauteur de troubles ? ! Grâce à Tony Stark, une unité de recherche composée des jeunes héros de l'univers Marvel vient d'être créée, et Spider-Man est convié à la rejoindre ! Il va travailler parmi des visages connus de l'univers Marvel sur d'incroyables gadgets, sous la supervision d'Iron Man. Ce one-shot propose des aventures de Spider-Man pleines de dynamisme et de bonne humeur. Les jeunes lecteurs vont voyager avec Peter autour du monde et feront la rencontre de nombreux personnages connus de l'univers Marvel.