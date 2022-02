BEM. Tome 1

La ville portuaire de Libra-city est séparée en deux zones : la zone upper qui accueille les populations aisées, et la zone outside où vivent les pauvres. Les habitants d'upper se tiennent éloignés de l'outside ignorant tout de ce qu'il s'y passe. Libra-city est entre les mains d'une organisation criminelle appelée l'Assemblée invisible qui créé des "hommes-fantômes" , des humains améliorés comme les héros de ce manga : Bem, Bela et Belo. Ces trois personnages principaux, contrairement aux autres fantômes et monstres qui pullulent dans la ville, oeuvrent pour le bien en combattant leurs semblables. Panini Manga présente le remake du chef-d'oeuvre BEM, l'homme fantôme, une oeuvre controversée, mettant en scène la cruauté de l'homme à travers l'histoire de trois fantômes. Mosae Nohara signe ici la troisième et plus récente adaptation en manga de l'anime sorti au Japon en 1968, adapté en 2006 puis en 2019. Ses dessins irréprochables respectent le design assez ancien de l'oeuvre originale.