War of the Bounty Hunters T03 - Edition collector - Compte ferme

On a promis à Jabba le Hutt le corps de Han Solo, et quand Boba Fett tarde à le lui ramener, Jabba n'est pas content ! Comment va réagir la créature la plus répugnante de l'univers Star Wars ? Pendant ce temps, la course contre la montre se poursuit pour remettre la main sur le corps du héros, piégé dans la carbonite. Luke Skywalker est peut-être le seul espoir des Rebelles, mais où est-il ? Un nouveau tome pour le gigantesque crossover qui réunit toutes les séries Star Wars, pendant cinq mois. Comme à chaque fois, les lecteurs ont le choix entre la couverture souple et la cartonnée, à l'instar de ce que nous avons fait pour EMPYRE, X OF SWORDS, ou plus récemment pour MARVEL.