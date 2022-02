Diablo - La guerre du péché T03 : Le prophète voilé (Nouvelle édition)

Le Triune, soutenu par les démons, est tombé. Désormais, les seuls obstacles sur le chemin d'Uldyssian pour sauver l'humanité sont la Cathédrale de la Lumière et son meneur charismatique, le Prophète. Mais celui-ci est en réalité l'ange renégat Inarius, qui considère le monde qu'il a créé comme son domaine incontesté. Face à un ennemi qui préférerait voir Sanctuaire détruit plutôt que soustrait à son emprise, Uldyssian ne se rend pas compte que d'autres forces cherchent à s'emparer de son monde. Les Enfers ardents et les Hauts-cieux sont maintenant tous deux au courant de l'existence de Sanctuaire et leurs armées d'anges et de démons ne reculeront devant rien pour s'en emparer... Tandis qu'un nouveau jeu Diablo est en cours de développement chez Blizzard, les romans issus de l'univers médiéval-fantastique de Sanctuaire sont maintenant à nouveau disponibles. Une bonne nouvelle pour les fans de la licence qui sont nombreux, sur les forums, à rechercher les romans Diablo.