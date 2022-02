Diablo - La guerre du péché T01 : Droits du sang (Nouvelle édition)

Depuis la nuit des temps, les forces angéliques des Hauts-cieux et les hordes démoniaques des Enfers ardents s'affrontent dans un éternel combat qui scellera le destin de toute la Création. Un combat qui gagne désormais Sanctuaire, le monde des mortels. Déterminées à rallier l'humanité à leurs causes respectives, les forces du bien et du mal luttent secrètement pour le contrôle des âmes des humains. Voici l'histoire de la guerre du Péché, un conflit qui changera pour toujours le destin de l'humanité. Trois mille ans avant la chute de Tristram... Uldyssian, le fils de Diomède n'est qu'un simple fermier dans le village de Seram. Satisfait de son existence sans histoire, Uldyssian voit sa vie bouleversée par des événements mystérieux qui se succèdent autour de lui. Accusé sans raison des meurtres horribles de deux missionnaires voyageurs, Uldyssian n'a d'autre choix que de fuir son village natal pour se lancer dans une quête périlleuse et laver ainsi son honneur. II constate avec effroi d'étranges pouvoirs se manifester en lui, des pouvoirs dont aucun humain n'aurait pu rêver. Tandis qu'un nouveau jeu Diablo est en cours de développement chez Blizzard, les romans issus de l'univers médiéval-fantastique de Sanctuaire sont maintenant à nouveau disponibles. Une bonne nouvelle pour les fans de la licence qui sont nombreux, sur les forums, à rechercher les romans Diablo.