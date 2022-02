Diablo - La lune de l'araignée (Nouvelle édition)

Depuis la nuit des temps, les forces angéliques du Paradis et les hordes démoniaques des Enfers ardents s'affrontent dans un éternel combat, où se joue le destin de toute la Création. Un combat qui gagne désormais le monde des mortels et dont ni les hommes, ni les démon, s ni les anges ne sortiront indemnes... Guidé par des visions cauchemardesques vers un mystérieux tombeau en ruines, le seigneur Aldric Jitan espère réveiller un être éminemment malfaisant qui est demeuré endormi depuis la chute de Tristram. Attiré par les ténèbres grandissantes qui s'emparent de la terre, Zayl, nécromancien énigmatique, découvre le complot de Jitan... Or, il ignore que l'un des siens est à l'origine de ces sinistres événements. Tandis que se lève la céleste Lune de l'Araignée, le sinistre démon Astrogha s'apprête à lâcher ses séides sur Sanctuaire. Tandis qu'un nouveau jeu Diablo est en cours de développement chez Blizzard, les romans issus de l'univers médiéval-fantastique de Sanctuaire sont maintenant à nouveau disponibles. Une bonne nouvelle pour les fans de la licence qui sont nombreux, sur les forums, à rechercher les romans Diablo.