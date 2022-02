Aozora Yell T08 (Nouvelle édition)

Le club des instruments à vent ne s'est pas qualifié aux nationales, Tsubasa et ses amis doivent donc retrousser leurs manches pour une nouvelle saison. Ce que la jeune fille ignore, c'est que le club met tous ses espoirs en elle. Tsubasa va devoir redoubler d'efforts pendant de longs exercices individuels. Kazune Kawahara, l'auteur de Koko Debut, est une mangaka reconnue par ses pairs et très appréciée des lecteurs français. Fidèle au magazine Betsu Margaret, édité par Shueisha, la plupart de ses séries sont devenues des histoires phares de la revue. Aozora Yell a rencontré un vif succès auprès des adolescents japonais qui se sont retrouvés dans les difficultés rencontrées à cet âge et abordées avec une grande finesse.