La ville désertique de Redemption a résisté à l'apocalypse, mais sa survie ne tient qu'à un fil. Un despote règne sur la ville d'une main de fer et contrôle la ressource la plus précieuse : l'eau. Quand il condamne à mort la mère de Rose Obregon, celle-ci s'aventure dans les terres perdues à la recherche de la légendaire pistolero Cat Tanner, qui vit désormais isolée du reste du monde. Acceptera-t-elle d'aider la jeune fille ? Nouvelle série du jeune label Awa Studios, qui fait appel à la romancière Christa Faust, associée au populaire Mike Deodato Jr (Savage Avengers, Original Sin) pour visiter le mythe du western en lui donnant un tour féministe et une touche apocalyptique.