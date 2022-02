Die T04 : Acceptation

Pour entrer dans les ténèbres, il faut trouver les ténèbres ! Et on ne trouve jamais un donjon quand on en a vraiment besoin... La partie est finie pour Kieron Gillen et Stéphanie Hans, la saga Die se termine comme elle a commencé : avec des regrets et de la souffrance. Dans les jeux de rôle, un D20 à vingt faces. De même, la saga de Kieron Gillen et Stephanie Hans a vingt épisodes, et ce quatrième tome contient les cinq derniers. L'une des séries les plus originales et les plus palpitantes de ces dernières années trouve sa conclusion ici et personne n'en sortira indemne.