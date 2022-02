Minecraft - La BD officielle Tome 3

Candance, Evan, Grace, Tobi et Tyler poursuivent leurs aventures dans le monde de Minecraft et découvrent un mystérieux portail en ruines. A eux, l'exploration d'une étrange région qu'ils n'avaient pas encore visitée. Ils y rencontreront bien évidemment de nouvelles menaces, et il va leur falloir affronter leur plus grand défi sans leur expert attitré ! Nouvelles aventures dans l'univers de l'un des jeux les plus populaires au monde, avec une saga complète que nous vous proposons quelques mois à peine après sa sortie américaine. Un album qui fera le bonheur des fans de Minecraft, toujours friands de tout ce qui a trait à leur univers préféré !