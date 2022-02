Buffy contre les Vampires / Angel : La Bouche de l'Enfer

Buffy et le Scooby Gang doivent rassembler leurs forces face à une bouche de l'Enfer qui s'est ouverte, et menace les vies de tous les êtres à qui ils tiennent à Sunnydale. De son côté, Angel arrive en ville et pourrait trouver la rédemption en refermant le portail. Aussi, que ce soient les humains, les démons ou les Tueuses de Vampires, il ne laissera personne se mettre en travers de sa route. Cette mini-série complète associe les deux personnages phares du Buffyverse pour un événement cataclysmique. La saga plaira aussi bien aux fans de longue date qu'aux nouveaux lecteurs qui ont ici une occasion idéale pour rentrer dans l'univers de la célèbre héroïne.