Conan le Barbare : L'intégrale 1977 (T08)

Conan et Bêlit sont encerclés par des pirates assoiffés de sang et ils n'ont pas d'autre choix que de les combattre jusqu'à la mort. Ce n'est que la première d'une série d'aventures qui les confronteront notamment à Ashtoreth, déesse de l'amour et de la mort, et au Serpent du Fleuve Styx ! Dans ces aventures qui n'avaient pas été rééditées depuis trente ans, Conan fait équipe avec la belle Bêlit, qui laissera dans son coeur une empreinte indélébile au cours des décennies qui suivront. En plus, un épisode tiré d'un Annual, encore jamais publié en France !