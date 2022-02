Les Nouveaux Mutants : L'intégrale 1986-1987 (T05)

Rocket, Félina, Solar, Warlock et Karma sont de retour dans les aventures de la deuxième génération de X-Men, et ils font équipe avec Psylocke, Captain Britain et Longshot face à Mojo et Spirale, dans certains des épisodes les plus étranges de la galaxie mutante ! Ce n'est pas la seule menace qui plane sur eux : Empath, Légion et le Magus attendent leur tour... Les aventures des Nouveaux Mutants continuent dans cette INTEGRALE entièrement scénarisée par Chris Claremont, le "Pape" des X-Men pendant toutes les années 80. Un épisode est d'ailleurs lié au terrible crossover Massacre mutant dans lequel les Maraudeurs prennent d'assaut les tunnels des Morlocks.