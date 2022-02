Ghost Rider : L'intégrale 1974-1976 (T02)

Les aventures de Johnny Blaze se poursuivent avec le retour du Zodiaque, un gang de criminels à qui l'Enfer a conféré des pouvoirs. Seul le cascadeur super-héroïque peut les arrêter ! Puis, Ghost Rider affronte Satan pour sauver son âme, et fait équipe avec la Chose face à Hulk ! Et puisque Karen Page fait maintenant partie de l'entourage de Ghost Rider, il est naturel que Daredevil fasse une apparition ! La plupart des épisodes recueillis dans ce nouvel album consacré au motard fantôme n'avaient jamais été réédités depuis la fin des années 70 ! A mi-chemin entre horreur et comic-book de super-héros, Ghost Rider correspond à une époque bien particulière de l'histoire Marvel, quand les monstres étaient à l'honneur !