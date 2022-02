Les Gardiens de la Galaxie (Now!) T03 : Le nouvel Ordre galactique

Peter Quill a abandonné son rôle de Star-Lord pour devenir l'Empereur de Spartax. Rocket n'a pas attendu bien longtemps pour reprendre les rênes des Gardiens de la Galaxie avec une équipe atypique : Drax, Venom, Groot, Kitty Pryde et la Chose ! Comment se retrouveront-ils à affronter leur ancien partenaire ? Et où est Gamora, et qu'a-t-elle fait ces huit derniers mois ? Nous retrouvons avec cet album la deuxième série régulière des Gardiens scénarisée par Brian Michael Bendis, après que l'événement Secret Wars a complètement rebattu les cartes. Bendis s'amuse avec les Gardiens comme il l'a fait avec les Avengers, en intégrant des personnages venant de l'univers de Spider-Man, des X-Men et des Fantastiques !