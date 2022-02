Spider-Man : Naviguer à vue

Spider-Island, c'est fini... ce qui ne signifie pas pour autant que la vie de Peter Parker va devenir plus simple ! Le Vautour est de retour, et les Sinister Six ne sont pas loin derrière ! Pourquoi le Docteur Octopus les a-t-il réunis ? Quel plan sinistre a-t-il encore manigancé ? En plus, Spider-Man fait équipe avec Daredevil et la Torche ! Suite de la réédition des épisodes d'Amazing Spider-Man signés Dan Slott. Les prémisses de la célèbre saga Superior Spider-Man sont posées ! Slott est resté des années sur la série, et ces albums MARVEL DELUXE permettent de savourer une période essentielle du Tisseur.