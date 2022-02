Marvel Comics N°02

World War Miss Hulk continue ! Miss Hulk est prisonnière de la Garde Hivernale, les Avengers réussiront-ils à la libérer ? Nouveau costume pour Spider-Man alors que le Caïd met ses plans à exécution ! Afin d'être un bon roi, Thor doit renoncer au combat et à son marteau. Est-il prêt à ces sacrifices ? Et suite de l'affrontement entre Iron Man et Korvac ! Une nouvelle ère commence pour les comics Marvel ! Les principales séries Marvel seront désormais publiées dans MARVEL, un mensuel adoptant la formule de DAWN OF X, EMPYRE ou encore KING IN BLACK, fortement appréciée par les fans ! Format souple ou cartonné, les lecteurs n'ont qu'à choisir !