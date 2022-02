Bomber Boy T04

Les forces de Mars utilise Tokiwo, le frère cadet de Kitetsu comme arme de guerre. Le soldat d'acier mobile du Yamato sombre alors dans un profond désespoir, alors que la situation sur le front s'aggrave dangereusement... Acculées, les Forces Spéciales du Vent Divin ne peuvent pourtant plus reculer au moment où débute la dernière bataille ! " Mikumo Seto obtient le prix de nouveau talent du magazine Mensuel Sunday en 2009. Après plusieurs one-shots, des histoires courtes et une première série en 2 tomes, l'auteur entame sa deuxième série : Bomba Boy en 2018, dont les traits bruts de pinceau, rappellent certaines séries comme Shaman King de Hiroyuki Takei. Le mangaka nous offre ici un récit de guerre auquel il a ajouté des éléments de SF rappelant les films de super héros. L'histoire explore également deux sentiments dominants chez le héros Kitetsu : la souffrance et le doute.