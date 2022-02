Uncanny Avengers : L'ombre rouge

Au lendemain d'un grand affrontement entre Avengers et X-Men, Captain America veut renforcer la coopération entre les humains et les mutants, en créant une équipe d'Avengers à laquelle se joignent certains X-Men. Havok, Wolverine et Malicia font ainsi équipe avec Thor, la Sorcière Rouge et Cap. Et c'est pile le moment que choisit Crâne Rouge pour faire son grand retour avec une arme terrifiante : le cerveau du Professeur X ! Série phare de l'ultrapopulaire période Marvel NOW ! , Uncanny Avengers se place à la frontière entre les séries Avengers et les séries mutantes, sous la houlette de l'enthousiasmant Rick Remender (Agent Venom) et du trop rare John Cassaday (Star Wars). Les prémisses du crossover Axis sont par ailleurs posées ici.