Heroes Reborn T03

Ensemble, ils ont mis fin à la guerre Kree/Skrull, ils sont sortis vainqueurs de la guerre secrète du Docteur Fatalis, ils ont même survécu à la guerre civile entre Hyperion et Nighthaw, mais voici que l'Escadron Suprême d'Amérique doit relever son plus grand défi : affronter un nouveau groupe qui se fait appeler... les Avengers. Dernier volet de l'incroyable événement dans lequel Jason Aaron imagine un univers où les Avengers n'ont jamais existé ! Nous avons décidé de profiter de la sortie de ce dernier tome, pour célébrer ce mois-ci le concept Heroes Reborn ainsi que l'équipe de l'Escadron Suprême d'Amérique, en proposant des albums très attendus des fans : le MARVEL OMNIBUS : HEROES REBORN et le MARVEL DELUXE : L'ESCADRON SUPREME !