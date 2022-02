World of Warcraft : A la découverte d'Azeroth. Coffret en 2 volumes : Les Royaumes de l'Est ; Kalimdor

L'aventure vous attend dans les royaumes de l'Est et les étendues sauvages de Kalimdor, dans ce coffret contenant les deux superbes tomes de World of Warcraft : A la découverte d'Azeroth. Ces carnets de voyage vous emmèneront à travers les royaumes de l'Est guidés par le maître-espion Mathias Shaw et le capitaine Flynn Doucebrise, et dans les étendues sauvages de Kalimdor que vous sillonnerez avec Rexxar et Zekhan. Les superbes livres A la découverte d'Azeroth transportent le lecteur dans les terres du royaume. Constitué de dessins inédits, de "rapports" souvent annotés de manière humoristique et de lettres, ce guide offre de superbes illustrations sous forme de croquis de villes, de personnages et d'armes. Protégés par un luxueux écrin, deux ex-libris viennent compléter cette magnifique édition.