World of Warcraft : A la découverte d'Azeroth. Kalimdor

Découvrez les étendues sauvages de Kalimdor ! Joignez-vous au périlleux voyage du célèbre chasseur Rexxar et de Zekhan à travers les terres luxuriantes et sauvages de Kalimdor, à la recherche des secrets du royaume. Vous étudierez les traditions ancestrales, les secrets encore enfouis et vous émerveillerez devant des paysages à couper le souffle : des remparts d'Orgrimmar aux plaines dorées de Mulgore, jusqu'aux étendues sauvages du cratère d'Un'Goro. Après le périple dans les Royaumes de l'Est, A la découverte d'Azeroth : Kalimdor est la nouvelle étape de votre inoubliable voyage à travers Azeroth, grâce aux magnifiques illustrations supervisées par Sean Copeland, spécialiste du lore Warcraft chez Blizzard et auteur du Grimoire de l'Ombreterre. Constitué de dessins inédits et de lettres signées de la main de Thrall, Rokhan et du Prophète Velen, ce guide propose de magnifiques illustrations sous forme de croquis de villes, de cartes, d'armes ou de personnages.