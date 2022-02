Spider-Verse

Morlun, l'un des plus redoutables adversaires de Spider-Man est de retour... et il est accompagné de toute sa famille. Ensemble, ils sèment le chaos dans le Multivers en se nourrissant de la force vitale des différentes incarnations du Tisseur. Pour espérer survivre, toutes les araignées vont devoir s'unir. La saga la plus ambitieuse de Dan Slott s'offre une édition ultime ! Tous les épisodes liés à l'événement qui a inspiré le dessin animé Spider-Man : New Generation sont réunis ici, juste à temps pour la sortie de Spider-Man : No Way Home qui semble également jouer avec l'idée de plusieurs versions de Spider-Man.