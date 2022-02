Amazing Spider-Man T06 : Absolute Carnage

Mary Jane a pris une décision surprenante qui va bouleverser la vie de Peter Parker... et de Spider-Man ! Ce n'est pas vraiment le moment pour être attaqué par Carnage ! Pourtant quand Cletus Kasady tente de tuer tous ceux qui ont porté un jour le symbiote, Spidey s'interpose pour sauver le jeune Dylan Brock (le fils de Venom) et... Norman Osborn ! Nous continuons de rééditer les épisodes d'Amazing Spider-Man signés Nick Spencer, avec ici un petit cadeau bonus : un épisode spécial consacré au Bouffon Rouge (la fusion de Carnage et du Bouffon Vert) et qui n'avait jamais été publié jusqu'ici !