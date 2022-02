Les Mémés. Tome 2, Mourir peut encore attendre

Les Mémés reviennent, toujours plus en forme ! Avec sa bande de sacrées mémés, Sylvain Frécon s'attaque à de nombreux sujets d'actualité et de société, mais toujours sous le prisme de l'absurde, de l'acerbe et du franchement drôle. Les mémés ont un avis sur tout et la langue bien pendue. Les nouvelles technologies, la sexualité, les lanceurs d'alerte ou la crise écologique, rien n'échappe à nos octogénaires préférées.