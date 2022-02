Les Mémés - tome 01

Les mémés de Sylvain Frécon sont vives, acerbes et très lucides sur le monde qui les entoure. Ce qui est bien avec l'âge, c'est qu'on n'hésite plus à donner son opinion sur tout et sans retenue mais c'est ce qui fait leur charme. Avec cet album, Sylvain Frécon chronique la société française d'aujourd'hui, de #Metoo aux manifestations en passant par le confinement et le quotidien des personnes âgées. Un album drôle et touchant où l'absurde et la poésie font bon ménage.