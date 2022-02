Le renard Soldati. Soldati, T2

Le renard du nom de Toka est au service du roi Soldati depuis des siècles. Aujourd'hui c'est au prince Riley - apprécié de tous dans le royaume - qu'il se consacre. C'est un statut prestigieux, et il trouve un profond bonheur dans l'amitié qui les relie depuis qu'il a aidé Riley à s'adapter à ce royaume magique. Il se montre également plus entreprenant lors de ses entrevues avec Rayner, guerrier Soldati et bras droit du roi. Mais la loi est claire : les serviteurs et les Soldatis ne sont pas autorisés à se lier. Le fait que Toka ait succombé depuis longtemps pour ce bourreau des coeurs n'a aucune importance. Rayner n'aurait jamais imaginé tomber amoureux d'un serviteur, mais le splendide renard à l'esprit vif l'a envoûté. Si seulement il n'y avait pas ces restrictions stupides qui les empêchent d'être ensemble... Lorsque l'arrogant et méprisant roi du royaume voisin leur rend visite, Rayner se voit menacé de tout perdre. Mais les guerriers Soldati ne se rendent jamais, et il a la ferme intention de se battre de toutes ses forces pour que Toka puisse rester à sa place la plus légitime : dans ses bras.