Le prince Soldati. Soldati, T1

Un jour, Riley Murrough mène la vie normale d'un employé de café et le suivant, il se retrouve à fuir des démons pour sauver sa peau, apprend qu'il porte la marque du roi métamorphe d'un royaume magique et, pire que tout, qu'il est destiné à devenir le prince consort de cet arrogant tigre-garou qu'il préférerait plutôt étrangler. Khalon, le roi métamorphe, est tout autant désemparé à l'idée d'être lié à un consort humain. Avec l'aide de ses guerriers Soldati, il se prépare à ramener Riley dans ce monde d'où il n'aurait jamais dû sortir. Pendant leur périple, ils pourraient être amenés à découvrir pourquoi la déesse les a rassemblés... s'ils parviennent à échapper aux démons et à la rejoindre en vie...