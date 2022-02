L'Art de la Respiration. L'ours, la loutre et le moustique, T3

Tyson Thompson a fini le lycée à seize ans et a quitté la ville de Seafare, dans l'Oregon, pour aller accomplir ce qu'il supposait être de meilleures et plus grandes choses. Il a rapidement découvert que le monde extérieur avait des crocs, et il revient sur la côte ouest en traînant derrière lui quatre ans d'échecs, une addiction et un diagnostic de trouble panique. Bear, son frère, et Otter, l'époux de son frère, croient que revenir chez eux est exactement ce qu'il faut à Tyson pour qu'il se retrouve. Entouré de sa famille dans la Monstruosité Verte, Tyson tente de remettre en place les bouts de sa vie brisée. Mais peu de temps après son retour, Tyson se retrouve face à l'inévitable sous la forme de son ami d'enfance et premier amour, Dominic Miller, qu'il n'a pas revu depuis le jour où il a quitté Seafare. Tandis que leurs chemins se croisent, de vieilles blessures se rouvrent, de nouveaux secrets sont révélés, et Tyson découvre que sa propre histoire cache davantage que ce qu'on lui a dit toutes ces années. Dans une mer de visages familiers, de nouveaux amis et les souvenirs du choix dévastateur d'une mère, Tyson va apprendre que, pour avoir un quelconque espoir en l'avenir, il doit combattre les fantômes de son passé