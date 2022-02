Ne jamais coucher avec un sportif. Les règles du jeu, T2

Tomber amoureux est bien la dernière chose dont ils ont besoin à l'heure actuelle... Zoé Quand on grandit entourée de joueurs de hockey, une chose est sûre : hors de question de se mettre en couple avec l'un d'eux. Et puis ce n'est pas comme si je cherchais une relation amoureuse... Jusqu'à ce qu'il chamboule toutes mes résolutions... Viktor A en croire mes parents, j'ai commencé à patiner avant même de savoir marcher. J'ai été sélectionné à la NHL à dix-sept ans. Et je vivais à LA, la ville de tous les possibles. Qu'aurais-je pu demander de plus ? Un sport que j'adore, des fêtes à n'en plus finir et une vie de rêve. Jusqu'à finir en cure de désintox cinq ans plus tard. L'une des règles à suivre, quand on en sort, c'est de ne pas tomber amoureux, et j'en ai fait ma priorité absolue. C'est pour cette raison, entre autres, que j'aurais dû me tenir éloigné d'elle. Mais il a suffi d'une nuit, d'une simple décision, d'un seul acte, pour que tout parte en vrille. #Slowburn #RomanceContemporaine #Hockey #Erotique ___ "Chaque fois que je lis cette autrice, j'en veux plus. Sa plume est si agréable, addictive, qu'on ne peut qu'espérer davantage" Lectrice Goodreads "Une histoire merveilleusement écrite, sur l'amour vrai, malgré les obstacles qui se dressent en chemin". Lectrice Goodreads "Une lecture d'une puissance rare que je ne peux que conseiller. Vous tomberez amoureux de Viktor et Zoé, je vous le garantis". Lectrice Goodreads