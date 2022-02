En acceptant cet accord, il ne s'attendait pas à tomber amoureux du frère... de sa fausse fiancée ! Dan Fisher est un flemmard avec une passion pour la fête et la danse. Lorsque la riche Avery Wakefield lui propose de se faire passer pour son petit ami en échange d'une toute nouvelle garde-robe grand couturier, il accepte à contrecoeur. Il déteste mentir, mais difficile de refuser des vêtements de luxe et l'occasion de séjourner deux semaines dans un manoir historique à Savannah. Sauf qu'il ne s'attendait pas à tomber amoureux du mystérieux frère hétéro d'Avery. Julian Wakefield est aussi torturé que beau. Il ne laisse personne l'approcher. Mais le nouveau petit ami de sa soeur éveille en lui des sentiments qu'il a toujours su nier jusque-là. Comme l'ange et le diable réunis en une seule personne, il le pousse à prendre des risques qu'il n'aurait jamais osé prendre auparavant. Dommage que Dan appartienne à sa soeur, qu'il ne trahirait jamais. Mais... mettez deux beaux mecs avec une attirance mutuelle dans la même maison et quelque chose finira par se produire. #MM #ennemiestolovers #instantattraction #université --- "Maris Black écrit tous ses livres avec des descriptions percutantes et des sentiments forts qu'elle vous donne envie d'en avoir toujours plus. Dès que vous avez terminé un livre, vous ne pouvez pas attendre la sortie du prochain ! " Tammy, Goodreads