Viper. Rockstars, T2

Une alchimie torride. Des paroles brûlantes. Un bad boy irrésistible. Halo, le nouveau chanteur de Fallen Angel, n'a jamais eu la moindre chance de résister à Viper, le légendaire guitariste du groupe. Dès que Halo a mis les pieds dans le repaire de Viper, un feu s'est embrasé, menaçant de consumer les deux hommes par la chaleur de leur désir. Mais si leur aventure sans lendemain se transforme en quelque chose de plus profond, le groupe tout entier risque-t-il de finir en cendres ? Après tout, c'est peut-être Halo qui est tombé en disgrâce, mais ce n'est qu'une question de temps avant que Viper ne tombe amoureux d'un ange. #MM #musique #groupedemusique #flammes --- "Bon sang. Wow. Ce livre était très certainement chaud. Et sexy. Et coquin. Et délicieux. Oh mon Dieu, juste... . oh mon dieu. C'est fou, je sais. Mais Ella et Brooke, il faut que vous continuiez d'écrire". The Book Bee - Goodreads